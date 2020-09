Vizemeister SG Flensburg-Handewitt muss am gleichen Tag bei der HSG Wetzlar antreten. Die Spielzeit 2020/21, in der wegen des Saison-Abbruchs ohne Absteiger ausnahmsweise 20 Mannschaften dabei sind, beginnt bereits am 1. Oktober mit fünf Partien. Das Topduell zwischen Kiel und Flensburg steigt schon am 4. Spieltag am 18. Oktober.

