«Sie haben geschlossen in die Kurzarbeit eingewilligt und darüber hinaus zum Teil erheblichen Gehaltsverzichten zugestimmt», sagten die Geschäftsführer Sabine Holdorf-Schust und Viktor Szilagyi. Wegen der Corona-Krise hat auch die Handball-Bundesliga den Spielbetrieb ausgesetzt und muss auf Einnahmen verzichten.

Der THW stellt in Aussicht, seinen Angestellten einen Teil des Verzichts zurückzuzahlen, «wenn das Ergebnis des Geschäftsjahres 2019/2020 besser ausfällt als jetzt unterstellt». Die Profis erklärten sich solidarisch mit dem Verein. «Als Familie steht man in guten und in schlechten Zeiten zusammen», sagte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak.