Nicht alles war so gut, wie es sechs Sieg in acht Spielen wirken lassen, aber auch nicht so schlecht, wie es mancher Experte bewertet. Der Fokus der deutschen Handballer liegt nach der EM klar auf der Olympia-Qualifikation im April, schreibt unser Redaktionsmitglied Wilfried Sprenger in seinem Kommentar.

Von Wilfried Sprenger