Man habe gesehen, «dass es hier noch nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen tut es uns vielleicht ganz gut, wenn wir nicht ganz so weit nach vorne schauen», sagte der 33-Jährige nach dem schmeichelhaften 28:27-Erfolg gegen Lettland und dem damit verbundenen Einzug in die Hauptrunde. Auf die Nachfrage eines Journalisten, wie weit die DHB-Auswahl die Ansprüche zurückschrauben solle, sagte Gensheimer lediglich: «Runter.»