Zugleich bliebt der SCM der Angstgegner vom THW. Immerhin siegten die Norddeutschen zum letzten Mal in Magdeburg im April 2015 - damals stand Kiels Trainer Filip Jicha noch als Spieler auf dem Feld. Bester SCM-Werfer war Michael Damgaard (6 Tore), bei Kiel traf Niclas Ekberg (11/4) am besten.

Vor 6600 Zuschauern in der Getec-Arena begann der SCM furios mit 4:1 (5.). «Für mich sind die Magdeburger ein Meisterschaftskandidat», sagte Ex-Nationalspieler Stefan Kretzschmar zuletzt. Nicht in der Halle, weil im Spanien-Urlaub, war an seinem 60. Geburtstag Alfred Gislason, der beide Teams zum Champions-League-Sieger formte. Die erste Vier-Tore-Führung schaffte der SCM dank Damgaard (10:6/13.).

Jicha («Das ist eine der schwersten Auswärtshallen der Welt») stellte seine Abwehr offensiver auf 3:2:1 um. Das zeigte Wirkung. Dann zahlte sich der Torwartwechsel bei Kiel aus, der Ex-Magdeburger Dario Quenstedt parierte mehrmals - Kiel schaffte beim 19:18 erstmals die Führung (29.).

Nach dem Wechsel war es ein offener Schlagabtausch, Kiel legte immer ein oder zwei Tore vor, Magdeburg glich aus (24:24/43.). Die Vorentscheidung fiel in der 48. Minute: Magdeburg gelang ein Vier-Tore-Lauf vom 24:26 zur 28:26-Führung. Keeper Niklas Landin hielt mit zwei gehaltenen Siebenmetern den THW im Spiel, den dritten versenkte Nationalspieler Matthias Musche aber zum 31:29 (57.).