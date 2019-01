«Der ist der wichtigste Mann. Zur Zeit der beste Abwehrspieler des Turniers. Mit Abstand», sagte der Trainer des Bundesligisten TBV Lemgo im Interview der «Süddeutschen Zeitung». Der 41-Jährige hat daher auch wenig Verständnis dafür, dass Wiencek nach bisher keiner WM-Partie als bester Spieler ausgezeichnet worden ist: «Wiencek hat noch mal dieses emotionale Plus. Alle gucken auf ihn. Aber warum stellt man dann nicht den wichtigsten Abwehrspieler heraus?»

Der frühere Rechtsaußen war 2007 mit der Nationalmannschaft im eigenen Land Weltmeister geworden. Das aktuelle deutsche Team spielt am Freitagabend (20.30 Uhr/ARD) in Hamburg im Halbfinale gegen Norwegen um den Einzug ins Endspiel. «Natürlich gibt es Parallelen: Die Hauptrunde war wie damals in Köln, die aktuelle Mannschaft kommt auch über die Emotionen und ihre Teamleistung, weniger über die Einzelspieler», sagte Kehrmann, ergänzte aber: «Damals, vor zwölf Jahren, haben wir unsere Geschichte geschrieben. Die Jungs sind in der Lage, ihre eigene Geschichte zu schreiben.»