Löw lobt Neuhaus: «Ihm gehört die Zukunft»

«Florian Neuhaus hat uns Trainer überzeugt. Ihm gehört die Zukunft», sagte der Bundestrainer in Leipzig zu dem 23 Jahre alten Mittelfeldspieler, der nach seinem Debüt im Oktober gegen die Türkei (3:3) am vergangenen Mittwoch beim 1:0 im Testspiel gegen Tschechien in Leipzig der beste Spieler auf dem Platz gewesen war.

Ob Neuhaus am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in der Nations League gegen die Ukraine auch sein erstes Pflichtspiel in der DFB-Auswahl bestreiten darf, ließ Löw offen. Gesetzt ist im defensiven Mittelfeld nach den Ausfällen der Stammkräfte Toni Kroos (Gelb-Sperre) und Joshua Kimmich (Knieverletzung) nach Angaben von Löw Ilkay Gündogan. Erste Option als Nebenmann ist normalerweise Bayern-Profi Leon Goretzka.

Neuhaus' Einsatzchancen in der Anfangsformation könnten auch davon abhängen, ob Löw in der Abwehr mit einer Vierer- oder Dreierkette spielt. Bei einer Viererkette gäbe es einen Platz mehr im zenatralen Mittelfeld. Dann könnten neben Gündogan auch Goretzka und Neuhaus auflaufen.

© dpa-infocom, dpa:201113-99-323044/2