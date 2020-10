Köln (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw bleibt beim «Minimumziel» EM-Halbfinale 2021. «Wenn wir zum Turnier fahren, ist immer das Ziel, dass wir so weit wie möglich kommen», sagte der 60-Jährige in der ARD nach dem 3:3 in der Nations League gegen die Schweiz.

Von dpa