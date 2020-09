«Wir haben den gleichen Hunger wie bei den Bayern auch bei der Nationalmannschaft. Da gibt es keinen großen Unterschied», sagte der Münchner Verteidiger vor seinem Comeback im DFB-Trikot nach langer Verletzungspause. Bei der EM im kommenden Sommer habe man «eine Mannschaft, die um den Titel mitspielen kann», meinte Süle.

Die Partie gegen Spanien an seinem 25. Geburtstag am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) in Stuttgart ist für Süle gleich ein wichtiger Gradmesser. «Es ist keine Frage, dass Spanien immer noch eine große Fußball-Weltmacht ist mit unglaublichen individuellen Spielern. Das wird ein ganz heißes Duell», sagte er. Die Nations League sei ein guter Wettbewerb, um sich auf hohem Niveau auf die EM vorbereiten zu können. Süle hat nach seinem Kreuzbandriss seit mehr als einem Jahr kein Länderspiel mehr bestritten.

© dpa-infocom, dpa:200901-99-388174/2