Er wolle in der Rückrunde wieder viele erfolgreiche Spiele bestreiten und seiner Mannschaft mit Toren und Assists helfen. In den zehn Partien, die Waldschmidt in der Hinserie bestritt, erzielte der Stürmer vier Tore. Im November 2019 hatte er sich mit der Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation unter anderem eine Mittelgesichtsfraktur zugezogen und am Knie verletzt.

«Nach der Saison steht eine EM an, bei der ich dabei sein will. Das sind Ziele, die ich erreichen möchte, und jedes dieser großen Ziele hat noch kleinere, persönliche Zwischenziele», sagte Waldschmidt.