München (dpa) - Ex-Nationaltorwart Frank Rost hat Verständnis für DFB-Ersatzmann Marc-André ter Stegen geäußert. «Auf was soll denn Marc-André ter Stegen, der sich in Spanien durchgesetzt hat, was nicht so einfach ist für einen deutschen Torwart, auf was soll er noch warten», sagte Rost dem Pay-TV-Sender Sky.

Von dpa