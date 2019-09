«Manuel wird morgen spielen», sagte Bundestrainer Joachim Löw vor der Partie am Montag (20.45 Uhr/RTL) in Belfast. Vor den Qualifikationspartien gegen die Niederlande am vergangenen Freitag in Hamburg (2:4) und in Nordirland hatte Löw offen gelassen, ob Neuer in beiden Spielen zum Einsatz kommen werde.

Wer den krank abgereisten Ilkay Gündogan in der Startelf ersetzen wird, ließ Löw offen. «Wie wir auflaufen werden, muss ich noch sehen. Sicher ist Kai Havertz ein Kandidat für die Startelf», sagte Löw über den 20 Jahre alten Mittelfeldspieler, der gegen die Niederlande in der 61. Minute für Timo Werner eingewechselt worden war.

Löw kündigte zudem an, gegen die noch ungeschlagenen Nordiren in der Defensive von einer Dreier- auf eine Viererkette umstellen zu wollen. Das Fehlen der verletzten Gündogan und Nico Schulz bezeichnete Löw als «nicht ganz so einfache Situation. Bei einer jungen Mannschaft am Anfang ihrer Entwicklung, wenn man da viele Wechsel vollziehen muss, ist das nicht immer ein Vorteil», sagte der 59-Jährige.