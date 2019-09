«Er kann der Spieler sein der nächsten Jahre für die Nationalmannschaft. Was er zeigt, ist klasse. Er hat sozusagen die U21 übersprungen», sagte Löw in Hamburg über den bislang dreimaligen Nationalspieler. Aktuell ist Havertz in der DFB-Auswahl noch im Wartestand für einen Stammplatz, den er beim Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen längst einnnimmt.

«Für den finden wir noch einen Platz, auf jeden Fall. Er wird sich schon durchsetzen in der Nationalmannschaft», bemerkte Löw. Er zeigte sich vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande im Hamburger Volksparkstadion sehr angetan vom Talent des Mittelfeldspielers. «Der Kai Havertz, das sieht man im Training, hat echt große Fähigkeiten. Es macht Spaß, dem Jungen zuzuschauen.»