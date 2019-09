Der 24-Jährige habe «eine leichte Einblutung, so dass er nicht spielen kann», sagte Bundestrainer Joachim Löw einen Tag vor dem Spiel auf einer Pressekonferenz in der Hansestadt. Goretzka musste deshalb schon bei den Bayern pausieren.

Kapitän Manuel Neuer wird gegen die Niederlande im Tor stehen, auch sein Münchner Teamkollege Serge Gnabry werde gegen Oranje von Anfang an spielen, kündigte Löw an. Als Ersatz für den verletzten Leroy Sané nannte der Bundestrainer den Leipziger Timo Werner oder Julian Brandt von Borussia Dortmund als Optionen.

«Wir werden voller Elan und voller positiver Grundestimmung in das Spiel morgen gehen», sagte der Bundestrainer. Drei Tage nach dem Duell mit den Niederlanden tritt die DFB-Auswahl in Belfast gegen Nordirland an.