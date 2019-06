Kuntz vor EM-Finale: Gegner Spanien «mehr in Favoritenrolle»

Udine (dpa) - Deutschlands U21-Trainer Stefan Kuntz sieht Gegner Spanien im EM-Endspiel «ein bisschen mehr in der Favoritenrolle». «Aber das interessiert uns nicht, wenn wir schon hier sind, möchten wir auch den Titel holen», sagte der Nationaltrainer vor dem Finale am Sonntag (20.45 Uhr) in Udine.