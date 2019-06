Bei einer Runde «Footgolf», einer Mischung aus Fußball und Golf, hatte die Mannschaft von Stefan Kuntz viel Spaß mit den besonderen Gästen. Der Besuch im Hotel in Fagagna war Teil der «Herzzeigen»-Aktion der deutschen U21.

In den vergangenen Jahren haben die Nachwuchs-Fußballer immer wieder soziale Einrichtungen oder Vereine besucht. Deutschlands U21 trifft bei der EM als Titelverteidiger am Donnerstag im Halbfinale in Bologna auf Rumänien.