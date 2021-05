Die Katalanen gerieten drei Tage nach der bitteren 1:2-Heimpleite gegen den FC Granada auch am Sonntag zunächst in Rückstand, am Ende durften sie sich nach einer turbulenten zweiten Hälfte beim FC Valencia aber über einen 3:2 (0:0)-Sieg freuen.

Messi gelang der Ausgleich in der 56. Minute im Anschluss an einen von ihm geschossenen Elfmeter, den Valencias Keeper Jasper Cillesen pariert hatte. Sechs Minuten nach dem 1:1 gelang Antoine Griezmann die Führung für die Gäste, die in der 50. Minute durch den Treffer von Gabriel Paulista in Rückstand geraten waren. Messi (69.) erhöhte per Freistoß auf 3:1, doch Valencia, das in der ersten Halbzeit gerade mal auf 30 Prozent Ballbesitz gekommen war, gab nicht auf und kam durch Carlos Soler (83.) noch mal auf 2:3 heran.

Durch den knappen Sieg schloss der FC Barcelona nach Punkten wieder zu Meister Real Madrid auf Platz zwei auf. Spitzenreiter mit zwei Zählern mehr als die Erzrivalen in der Verfolgung ist Atlético Madrid (76).

