«Ich möchte mich bei allen Fans des FC Liverpool für die entstandenen Brüche in den vergangenen 48 Stunden entschuldigen», sagte er in einem auf Twitter verbreiteten zweieinhalb Minuten langen Video. Es sei klar gewesen, dass das Projekt nie ohne die Unterstützung der Fans überlebensfähig sein werde. «Ihr habt in diesen 48 Stunden klar gemacht, dass es keinen Bestand haben wird», so Henry.

Auch bei Trainer Jürgen Klopp, den Spielern und «jedem, der so hart daran arbeitet, unsere Fans stolz zu machen» wolle er sich entschuldigen, fuhr der Investmentmanager fort.

© dpa-infocom, dpa:210421-99-290024/3