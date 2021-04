Der einst souveräne Tabellenführer musste mit einem 1:1 (1:1) beim Tabellensechsten Betis Sevilla zufrieden sein.

Nach der frühen Führung durch Yannick Carrasco in der fünften Minute sorgte Cristian Tello schon in der 20. Minute für den Ausgleich. An dem Ergebnis änderte sich bis zum Abpfiff trotz guter Chancen für die Hauptstädter noch in der Nachspielzeit nichts mehr. Acht Spieltage vor Schluss hat Atlético nun 67 Punkte, Ortsrivale Real kommt nach dem 2:1 im Clásico gegen den FC Barcelona auf 66. Barcelona ist Dritter mit 65 Zählern.

