Die Zeitung «Gazzetta dello Sport» schrieb, ein neue Unterschrift sei nur noch «eine Frage von Tagen», höchstens zehn. Andere Medien spekulierten, dass es bereits am Dienstag so weit sein könnte. Der AC Mailand reagierte am Ostermontag auf Anfrage darauf nicht. Der 39-jährige Schwede spielt seit Anfang 2020 bei dem Verein in der norditalienischen Metropole. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis Ende Juni.

Nach übereinstimmenden Medienberichten könnte eine Verlängerung für rund ein Jahr im Raum stehen. Mitte März hatte Schwedens Nationaltrainer Janne Andersson den Stürmer zurück in die schwedische Tre-Kronor-Auswahl geholt. Der AC Mailand steht in der Serie A derzeit auf dem zweiten Platz.

© dpa-infocom, dpa:210405-99-91556/3