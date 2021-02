Der Traditionsclub gewann bei Trabzonspor mit 1:0 (0:0). In der Tabelle liegt Fenerbahce mit 54 Punkten drei Zähler hinter Spitzenreiter Galatasaray Istanbul. Özil stand in der Startelf, wurde aber in der 66. Minute ausgewechselt. Das Siegtor für die Gäste erzielte Dimitris Pelkas in der 76. Minute.

