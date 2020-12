Addio Paolo Rossi: Italien trauert um Fußball-Idol

David Prowse (*01.07.1935 † 28.11.2020)

Der britische Schauspieler und Gewichtheber David Prowse, bekannt für seine Rolle als Darth Vader in der ersten Stars Wars-Filmtrilogie, posiert für die Medien während der Präsentation des Dokumentarfilms "I Am Your Father" am 18. November 2015 in Madrid, Spanien. Der britische Schauspieler David Prowse ist am 28. November gestorben.