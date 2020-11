Damit wird Fati den Katalanen nicht nur in den restlichen Gruppenspielen der Champions League, sondern auch in der kompletten Hinrunde der spanischen Meisterschaft fehlen. Der Flügelstürmer, der erst am 31. Oktober 18 Jahre alt wurde, hat in dieser Saison mit fünf Toren und zwei Vorlagen in zehn Pflichtspielen überzeugt. Der in Guinea-Bissau geborene Fati wird damit auch der spanischen Nationalmannschaft fehlen.

