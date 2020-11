Der 39 Jahre alte Ibrahimovic traf in der Schlussphase per Fallrückzieher zum 2:1 (83. Minute). Der Schwede hat damit bislang in allen seinen vier Serie-A-Einsätzen in dieser Saison getroffen, es war sein siebter Saisontreffer. Zwei Spiele verpasste der Schwede wegen seiner Corona-Infektion.

Milan hat aus sechs Partien 16 Punkte geholt und vor den weiteren Partien des Sonntags vier Punkte Vorsprung auf den Zweiten Atalanta Bergamo. Frank Kessié hatte die Rossoneri in Führung geschossen (18.), Rodrigo de Paul gelang per Foulelfmeter das 1:1 (48.).

© dpa-infocom, dpa:201101-99-166467/2