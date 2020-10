Die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate siegte in London mit 2:1 (1:1) und übernahm von den zuvor zwölf Mal in Serie siegreichen Belgiern nach drei Spieltagen die Tabellenführung in Gruppe 2 der Liga A.

Belgien ging durch einen verwandelten Foulelfmeter von Rekordtorschütze Romelu Lukaku (16.) verdient in Führung, England glich ebenfalls per Foulelfmeter durch Marcus Rashford (39.) aus. Den Siegtreffer erzielte Mason Mount mit einem abgefälschten Schuss (64.).

In einem weiteren Spiel der Liga A gewann Kroatien gegen Schweden in Gruppe 3 mit 2:1 (1:0). Den Siegtreffer erzielte der Hoffenheimer Andrej Kramaric (84.). Bosnien-Herzegowina rang der Niederlande beim Pflichtspieldebüt des neuen Bondscoachs Frank de Boer ein torloses Unentschieden in Gruppe 1 ab.

In Liga B gelang Norwegen ein klarer 4:0 (2:0)-Sieg gegen Rumänien, nachdem die Skandinavier unter der Woche in den Playoffs für die Europameisterschaft im kommenden Jahr gescheitert waren. Dabei erzielte Erling Haaland von Borussia Dortmund drei Treffer (13., 64., 74.) und steht nun bei sechs Länderspieltoren in seinen ersten sechs Einsätzen. Das vierte Tor erzielte Alexander Sörloth von RasenBallsport Leipzig (39.).

© dpa-infocom, dpa:201011-99-907367/3