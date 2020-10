Nach einem turbulenten Start mit frühem Rückstand deklassierten seine Spurs den englischen Fußball-Rekordmeister im Old Trafford mit 6:1 (4:1). Tottenham profitierte dabei auch von einer Roten Karte für die Red Devils, deren Trainer Mourinho von 2016 bis 2018 war.

Gastgeber United erwischte den besseren Start und bekam schon nach einer Minute einen Strafstoß zugesprochen, den Bruno Fernandes (2. Minute) verwandelte. Doch die Spurs drehten die Partie schnell durch Tore von Tanguy Ndombele (4.) und Heung-Min Son (7.). Nachdem der Schiedsrichter Anthony Martial für eine Tätlichkeit mit Rot vom Platz geschickt hatte, traf Harry Kane (31.) für Tottenham. In der zweiten Hälfte erhöhten Son (37.), Serge Aurier (51.) und erneut Kane (79./Strafstoß) für die Gäste.

Für Tottenham war es das vierte Pflichtspiel in acht Tagen und das dritte in dieser Woche. Am Dienstag hatten sich die Londoner im Ligapokal gegen Mourinhos früheren Verein Chelsea durchgesetzt. Am Donnerstag qualifizierten sich die Spurs mit einem 7:2 gegen Maccabi Haifa für die Europa-League-Gruppenphase. Champions-League-Teilnehmer Man United hatte sich im Ligapokal am Mittwoch bei Brighton & Hove Albion durchgesetzt.

