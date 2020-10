Die Süditaliener saßen weiterhin in ihrer Heimat fest, nachdem das zuständige Gesundheitsamt wegen zwei Corona-Fällen in der Mannschaft den Abflug tags zuvor verhindert hatte. Das Team, dem auch der ehemalige Leipziger Bundesligaprofi Diego Demme angehört, befindet sich in Quarantäne. Womöglich könnte die Partie mit einer 0:3-Niederlage am grünen Tisch gegen den SSC gewertet werden, wenn Neapel nicht im Stadion erscheint.

In einem Schreiben, das der italienischen Nachrichtenagentur Ansa vorlag, verwies die Serie A darauf, dass die Partie weiter wie geplant im Kalender stehe. Die Verantwortlichen der höchsten italienischen Fußball-Liga hatten jüngst beschlossen, dass Spiele verlegt werden können, wenn den Clubs weniger als 13 Profis zur Verfügung stehen oder zehn Corona-Fälle in einer Woche auftreten.

Italien war von der Corona-Pandemie ab Februar schwer getroffen worden. Nach einem strengen Lockdown blieben die Infektionszahlen lange niedrig. Mittlerweile steigen die Zahlen aber wieder stärker an. Am Samstag wurden von den Behörden über 2800 Neuinfektionen in 24 Stunden und 27 weitere Corona-Tote registriert.

Der Spielplan in der Serie A war wegen der Pandemie bereits durcheinander geraten. Die für Samstag geplante Partie des dritten Spieltags zwischen CFC Genua und FC Turin wurde verlegt. Mindestens 17 Profis wurden bei den Genuesen mittlerweile positiv getestet.

© dpa-infocom, dpa:201003-99-814153/4