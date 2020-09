Higuain sei in fortgeschrittenen Gesprächen mit Inter Miami. Zu den Eigentümern des US-Clubs gehört auch der ehemalige englische Nationalspieler David Beckham. Der frühere Vize-Weltmeister Higuain spielt seit 2016 für Juve und war zwischenzeitlich an den AC Mailand und den FC Chelsea ausgeliehen. In der vergangenen Saison erzielte der Nebenmann von Superstar Cristiano Ronaldo acht Treffer in 32 Partien der Serie A.

