Der ehemalige Profi des deutschen Fußball-Rekordmeisters kam am Samstag wie abgesprochen rund eine halbe Stunde im Testspiel beim FC Almere City zum Einsatz. «Ich bin froh, dass ich wieder auf den Rasen konnte», sagte Robben nach seiner Rückkehr. Er hatte vor einem Jahr eigentlich seine Laufbahn beim FC Bayern beendet.

Schon vor gut einer Woche hatte er eigentlich sein Comeback für seinen ehemaligen Jugendclub geben wollen und sollen. Robben hatte aber in der Vorbereitung zu hart trainiert, die Rückkehr gegen den PEC Zwolle platzte. Robben habe in der Woche «in seinem Trainingsprogramm die Grenzen überschritten», hatte Groningens Trainer Danny Buijs erklärt.

Robben selbst hatte gesagt: «Ich möchte noch fitter werden, bevor ich mit Wettbewerben beginne. Ich hatte eine sehr gute Trainingswoche, in der ich hundertprozentig arbeiten konnte.» Es reiche aber immer noch nicht aus. Diesmal reichte es - zumindest schon mal für eine halbe Stunde. So war es vorher besprochen worden.

Der 96-malige niederländische Nationalspieler war in seiner Jugend für Groningen aktiv, sein Profi-Debüt bestritt er auch für den Verein. Von dort war er im Sommer 2002 zum PSV Eindhoven gewechselt, zwei Jahre später unterschrieb Robben beim FC Chelsea. Nach drei Jahren bei den Blues und weiteren zwei Spielzeiten bei Real Madrid kam er im Sommer 2009 zum FC Bayern und war maßgeblich an den Erfolgen der Münchner in den vergangenen Jahren beteiligt.

© dpa-infocom, dpa:200822-99-266692/2