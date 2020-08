Dies bestätige ein Flamengo-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Rafinhas Vertrag mit Flamengo läuft bis 2021. Er verfügt aber über eine Klausel, die ihm einen ablösefreien Wechsel ins Ausland erlaubt. Olympiakos bot ihm einen Vertrag für zwei Jahre.Der Ex-Profi des FC Schalke 04 und des FC Bayern war erst im vergangenen Jahr aus München in seine Heimat gekommen, zu einem der größten und beliebtesten Vereine Brasiliens, mit dem der Defensivspieler die brasilianische Meisterschaft und die Copa Libertadores gewann. Zuletzt war es für Flamengo jedoch nicht gut gelaufen. Die ersten beiden Punktspiele unter Pep Guardiolas Ex-Assistenz-Coach Domenèc Torrent gingen verloren.Außer der Verlockung, mit 34 Jahren noch einmal nach Europa zurückzukehren, soll Rafinha die Corona-Situation in Brasilien Sorge bereitet haben. Brasilien ist das von der Pandemie am zweitstärksten betroffene Land weltweit nach den USA. Dennoch haben die brasilianischen Ligen am Wochenende den Betrieb aufgenommen.

