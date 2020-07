Den Patzer des Tabellenzweiten Lazio Rom zuvor konnte der Titelverteidiger und Tabellenführer der italienischen Fußballmeisterschaft aber nicht richtig nutzen durch das 2:2 (0:1) gegen Atalanta, das ohne den deutschen Profi Robin Gosens auskommen musste.

Der 26-Jährige verletzte sich offenbar beim Aufwärmen, die Startelf wurde wenige Minuten vor dem Anpfiff noch einmal verändert. Die Gäste gingen dennoch durch Duvan Zapata in der 16. Minute in Führung. Superstar Ronaldo glich per Strafstoß (55.) nach dem Seitenwechsel aus, ehe der eingewechselte Ruslan Malinovskyi (80.) die Gäste wieder in Führung schoss. Mit dem zweiten Elfmeter glich der 35 Jahre alte Ronaldo aber erneut aus (90.).

Atalanta verpasste nach zuvor sechs Siegen in sechs Spielen nach der Zwangspause durch die Corona-Krise den Sprung auf Platz zwei und bleibt Dritter mit neun Punkten weniger als die Turiner. Lazio hat acht Punkte Rückstand. Die Römer hatten zu Hause trotz 1:0-Führung mit 1:2 (1:0) gegen Sassuolo Calcio verloren. Die Mannschaft um den Serie-A-Toptorjäger und früheren Dortmunder Ciro Immobile holte nach der Pause aus sechs Partien nur sechs Punkte. Das Team von Trainer Simone Inzaghi ist seit Ende Juni sieglos.

