Der Portugiese erzielte den Führungstreffer beim 2:1 (1:0) im Auswärtsspiel gegen Liga-Schlusslicht SPAL Ferrara. Damit liegt Juve vier Zähler vor Verfolger Lazio Rom, der am Sonntag beim FC Genua spielt. Auch der Tabellendritte Inter Mailand (54 Punkte) will mit einem Sieg gegen Sampdoria Genua Anschluss an die Spitze halten.

Ronaldo erzielte in der 39. Minute nach einer Flanke von Sturm-Partner Juan Cuadrado den Führungstreffer für den italienischen Rekordmeister. Damit traf er im elften Liga-Spiel in Serie und schoss zugleich auch das 725. Tor seiner Karriere. Aaron Ramsey (60.) baute die Juve-Führung in der zweiten Hälfte weiter aus - auch wenn Ferrara nach einem Video-Beweis per Elfmeter von Andrea Petagna (70.) noch den Anschluss erzielte.

Laut Spielerstatistik kann Ronaldo nun auf 836 Vereins- und 164 Nationalmannschaftsspiele blicken. Der 35-Jährige begann seine Karriere bei Sporting Lissabon, spielte dann bei Manchester United und Real Madrid und wechselte 2018 zu Juventus Turin.