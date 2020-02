«Ich habe jetzt noch dreieinhalb Jahre Vertrag bis Sommer 23. Dann bin ich 33. Das ist ein gutes Alter, um sich final Gedanken zu machen, was will ich noch, ohne dann noch Vertrag zu haben, der vier Jahre läuft», sagte der Profi des spanischen Rekordmeisters in der ARD-Sendung «Sportschau Club». «Lange wird's dann nicht mehr gehen.»

Der 30-Jährige spielt seit 2014 bei Real Madrid und gewann unter anderen drei Mal die Champions League mit dem Club. Trotz seiner Erfolge ist der Ehrgeiz des Mittelfeldspielers noch ungebrochen. «Das Gefühl von Titel macht schon irgendwie süchtig», sagte er. «Dem ordne ich auch relativ viel unter.»

Wo er nach seiner Karriere leben will, wisse er noch nicht, sagte der Weltmeister von 2014. «Am Ende entscheiden das die Kinder.» Er, seine Frau und seine Kinder fühlten sich in Madrid sehr wohl. Daher schließt er auch einen Verbleib in der spanischen Hauptstadt nicht aus. «Wenn die sich hier wohl fühlen, Freunde haben, dann tut man sich schwer, sie rauszureißen.»