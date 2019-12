Der 61-Jährige solle kommende Saison Trainer und Sportdirektor beim Verein aus der Serie A werden, berichtete die «Bild»-Zeitung. Bereits im Januar solle Rangnick als Berater einsteigen. Der derzeitige globale Fußballchef beim Red-Bull-Konzern sei an der Aufgabe sehr interessiert, hieß es weiter. Rangnicks Berater Marc Kosicke wollte den Bericht auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht kommentieren.

Rangnick hatte in Deutschland unter anderen den FC Schalke 04, die TSG Hoffenheim und bis zum Sommer als Übergangslösung erneut RB Leipzig trainiert. Seit dem 1. Juli ist er als «Head of Sport und Development Soccer» in einer übergreifenden Rolle im Fußball-Netzwerk des Getränkekonzerns tätig.

Zuletzt hatte er betont, dass für ihn die Sprache bei einem möglichen neuen Engagement elementar sei. «Als Trainer in einer der fünf Top-Ligen in Europa musst du dort die Sprache sprechen können», sagte Rangnick bei Sky. «In Deutschland und England wäre das in meinem Fall kein Problem, bei einem anderen Land müsste man die Sprache erst lernen.» Er sei glücklich mit seinem aktuellen Job. «Und sollte sich daran etwas ändern, braucht es wie erwähnt viel. Aber ich bin momentan mehr als glücklich», sagte Rangnick.