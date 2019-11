Taylor wurde von Trainer Ole Gunnar Solskjaer in den Kader für das Europa-League-Gruppenspiel beim kasachischen FC Astana am Donnerstag berufen. Taylor war nach einer Krebserkrankung erst im September ins Training zurückgekehrt und hatte im Oktober beim U23-Spiel von Man United gegen Swansea City sein Comeback auf dem Platz gegeben. Für ihn gehe ein Traum in Erfüllung, sagte Taylor.

In der Europa League sind die Red Devils bereits für die K.o.-Phase qualifiziert. Solskjaer schont deshalb viele Stammprofis und hat für die Auswärtspartie insgesamt 14 Spieler unter 20 Jahren nominiert.