Vigo (dpa) - Toni Kroos hat beim Auftaktsieg von Real Madrid ein herrliches Tor erzielt. Der deutsche Fußball-Nationalspieler erzielte in der 61. Minute mit einem Schuss aus rund 20 Metern in den Winkel den zweiten Treffer der Königlichen zum 3:1 (1:0)-Erfolg bei Celta Vigo in der Primera Division.

Von dpa