«Ich bin sehr glücklich, nach Hause zurückzukommen», sagte der 41-Jährige nach dem Medizincheck am Donnerstag in Turin. «Heute ist der schönste Tag in meinem Leben.» Laut Verein unterzeichnete er einen Vertrag bis Ende Juni 2020.

Seit vergangener Woche zeichnete sich die Rückkehr nach Turin ab. Dort war Buffon von 2001 bis 2018 aktiv und war anschließend zum französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain gewechselt. Medienberichten zufolge soll er einen Vertrag für ein Jahr unterschreiben und eine Art «moralische Führungsfigur» und nicht mehr die Nummer eins im Tor sein.

Buffon war 2006 mit Italien Weltmeister geworden und ist mit 176 Einsätzen Rekord-Nationalspieler der Squadra Azzurra.