Edinson Cavani traf im Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro in der 82. Minute mit dem Kopf zum 1:0-Endstand. Beide Mannschaften sind für das Viertelfinale qualifiziert. Uruguay trifft am Samstag in Salvador auf Peru. Chile spielt am Freitag in São Paulo gegen Kolumbien.

Ecuador und Japan trennten sich bei dem zeitgleichen Spiel 1:1 (1:1) unentschieden. Bei der Partie in Belo Hoizonte brachte Shoya Nakajima die Gäste aus Asien zunächst in der 15. Minute in Führung, in der 35. Minute gelang Ángel Mena dann der Ausgleich für die Südamerikaner. Für beide Mannschaften war es das letzte Spiel der Copa: Als Gruppenletzter scheidet Ecuador aus dem Turnier aus. Auch die Japaner müssen als schlechtester Dritter der Gruppenphase nach Hause fahren.