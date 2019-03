Der 25-Jährige bekam bei einer Zeremonie in Melbourne seine australischen Papiere. «Ich bin sehr glücklich, die (australische) Staatsbürgerschaft zu haben und in Sicherheit zu sein», sagte Al-Araibi. Der Fall hatte weltweit Schlagzeilen gemacht.

Der Fußball-Profi war bereits 2014 nach Australien geflohen. Auf Bitten der bahrainischen Regierung wurde er dann im vergangenen November in Thailand festgenommen. Dort wollte er eigentlich Urlaub machen. Zwischenzeitlich drohte ihm die Auslieferung nach Bahrain, wo er ins Gefängnis gemusst hätte. Erst nach langem Hin und Her ließen ihn die thailändischen Behörden Mitte Februar nach Australien zurückreisen.

Bahrain - ein autoritär regiertes Königreich am Persischen Golf - wirft ihm vor, sich während des «Arabischen Frühlings» an Ausschreitungen beteiligt zu haben. In Abwesenheit wurde er zu zehn Jahren Haft verurteilt. Al-Araibi spielt heute für einen Verein in Melbourne. Sein Wunsch ist nun, eines Tages das Trikot der australischen Nationalmannschaft zu tragen.