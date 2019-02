Real-Star Kroos: «Die nächsten Wochen werden entscheidend»

Ein Grund für den Aufschwung des Star-Ensembles sei, «dass wir wieder mehr als Mannschaft agieren, viel geschlossener arbeiten als in der Hinrunde», so Kroos. Und weiter: «Über solche Erfolgserlebnisse gewinnst du nach und nach auch an mentaler Stärke.»

Auch an ein Weiterkommen im Champions-League-Achtelfinale gegen Ajax Amsterdam glaubt der deutsche Nationalspieler fest. «In den letzten Jahren waren wir glücklicherweise aber immer voll da, als es in der Champions League darauf ankam - egal gegen welchen Gegner. Und deshalb gehe ich davon aus, dass wir es auch diesmal wieder schaffen, voll da zu sein», meinte Kroos, der seine Knieprobleme im Dezember und einen kleinen Faserriss in den Adduktoren im Januar auskuriert hat.