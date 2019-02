Das Hinspiel findet am Mittwoch (6. Februar) im Camp Nou der Katalanen statt, das Rückspiel steigt am 27. Februar im Madrider Bernabéu-Stadion. Barça mit seinem Superstar Lionel Messi hatte die «Copa del Rey» zuletzt vier Mal hintereinander gewonnen, die Königlichen von Toni Kroos siegten zuletzt 2014. In der anderen Halbfinal-Partie treffen Betis Sevilla und der FC Valencia aufeinander.

Beim letzten «Clásico» in der spanischen Liga hatte Real im vergangenen Oktober in Barcelona eine bittere 1:5-Niederlage einstecken müssen. Die Chance auf Revanche in der Primera División gibt es am 2. März, wenn in Madrid bereits das nächste Duell der Spitzenclubs ansteht.