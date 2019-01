Drei Tage nach dem 2:2 beim FC Villarreal kassierten die Madrilenen eine bittere 0:2 (0:1)-Niederlage im Heimspiel gegen Real Sociedad. Mit 30 Punkten steht Madrid auf dem fünften Tabellenplatz und hat bereits zehn Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter FC Barcelona.

Bereits in der dritten Minute verwandelte Sociedads Willian José da Silva nach Foulspiel des Brasilianers Casemiro den fälligen Strafstoß. Mit einem sehenswerten Kopfball erhöhte Rubén Pardo auf 2:0 (83.). Madrids Lucas Vázquez wurde in der 61. Minute vom Platz gestellt. Der deutsche Ex-Weltmeister Toni Kroos gehörte bei den Madrilenen der Startelf an und wurde in der 80. Minute ausgewechselt.

Der FC Barcelona hat seine Auswärtspartie beim FC Getafe mit 2:1 (2:1) gewonnen. Der argentinische Superstar Lionel Messi schoss die Katalanen mit seinem 16. Saisontor in der 20. Minute in Führung. Luis Suarez (39.) erhöhte auf 2:0. Jaime Mata (43.) erzielte den Anschlusstreffer für Getafe. Nationaltorwart Marc-André ter Stegen spielte beim Tabellenführer durch.