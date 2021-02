«Wir werden die Aufstellung so wählen, dass das Grundgerüst und die Struktur stabil sind. Ich bin erpicht darauf, dass wir das Spiel gewinnen und weiterkommen», sagte Nagelsmann. Im Achtelfinale am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) sieht der 33-Jährige die Rollen dennoch klar verteilt: «Natürlich ist Bochum aufgrund der Ligenzugehörigkeit ein bisschen der Underdog. Am Ende liegt es an uns, wie wir sie zur Entfaltung kommen lassen.»

Kandidaten für eine Pause sind der zuletzt über Knieprobleme klagende Dayot Upamecano sowie Dani Olmo. Gesetzt sind Torwart Peter Gulacsi und Flügelspieler Angeliño. «Der hat am Montag sogar das Spielersatztraining mitgemacht statt Regeneration. Er will einfach immer spielen», sagte Nagelsmann. Definitiv fehlen wird Spielmacher Emil Forsberg. Der schwedische Nationalspieler steht wegen Knieproblemen wohl erst Mitte Februar wieder zur Verfügung.

