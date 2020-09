Da in dieser Zahl auch die im Hygienekonzept vorgesehenen Abstandsplätze enthalten sind, ist die Bennenung einer genauen Zuschauerzahl noch nicht möglich.

Erstmals seit sechs Monaten werden am 14. September (18.30 Uhr/Sky) wieder Zuschauer im Rudolf-Harbig-Stadion zugelassen. Ein offizielles Limit gibt es nicht und wird auch von Dynamo nicht benannt. Sportchef Ralf Becker liebäugelt jedoch mit einer fünfstelligen Zahl. «Ich hoffe schon auf rund 10.000 Zuschauer. Es wäre ein Stück weit Normalität, die allen guttun dürfte», sagte Becker dem «Hamburger Abendblatt».

Die genaue Zuschauerzahl wird davon abhängen, wie viele Abstandshalter es geben wird. «Jede Bestellung, unabhängig von der Größenordnung, bedeutet auch immer einen Sitzplatz als Abstandshalter. Je kleinteiliger also das Bestellverhalten ausfällt, desto mehr Abstandsplätze sind im Stadion notwendig und desto geringer fällt die Gesamtkapazität aus», teilte Dynamo mit.

In der am 9. September gestarteten ersten Verkaufsphase hatten etwa 7000 Jahreskarteninhaber mit Mitgliedertarif Zugriff auf Tickets. Etwas mehr als die Hälfte nutzte die Möglichkeit. Am 10. September startet die zweite Verkaufsphase für alle weiteren Mitglieder und sonstige Dauerkartenbesitzer. Sollten noch Karten übrig bleiben, gehen diese am 14. September in den freien Verkauf. Stehplätze werden auch verkauft, stehen aber nur einigen Fanclubs unter bestimmten Voraussetzungen zur Verfügung.

© dpa-infocom, dpa:200909-99-495515/2