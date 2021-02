Immobile: «Gegen die Deutschen habe ich gar nichts»

«Wir freuen uns. Dieses Spiel ist ein Preis, den wir uns verdient haben. Wir sind stolz auf unseren Weg und haben eine große Motivation», sagte Torjäger Ciro Immobile vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) im Stadio Olimpico.

Für den 31 Jahre alten Angreifer hat auch das Torjäger-Duell mit Robert Lewandowski einen besonderen Reiz. Immobile hatte es 2014 in der Bundesliga nicht geschafft, als dessen Nachfolger bei Borussia Dortmund zu überzeugen. Er müsse aber den Fans in Deutschland nichts beweisen. «Mich interessiert nur das Gute für meine Mannschaft. Das habe ich schon vor den Spielen gegen Dortmund gesagt», sagte Immobile am Montag in der Online-Pressekonferenz des römischen Clubs. «Gegen die Deutschen habe ich gar nichts», betonte er. Gegen den BVB hatte er in der Gruppenphase in Hin- und Rückspiel getroffen.

Lazio-Trainer Simone Inzaghi bewertet die Bayern nicht an ihren jüngsten Wacklern in der Bundesliga. «Bayern München ist Weltmeister und Europameister», sagte der 44-Jährige mit Blick auf die gewonnene Club-WM und den Champions-League-Titel: «Bayern ist stark.»

Das Kräftemessen mit den Münchnern sei die «Krönung der Arbeit in den vergangenen Jahren». Seit April 2016 ist er Lazio-Coach. Zur Zielsetzung im Heimspiel bemerkte er: «Wir wollen ein Spiel machen, das es uns erlaubt, dass wir uns in München für das Viertelfinale qualifizieren können.» Das Rückspiel findet am 17. März statt.

