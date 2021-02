«Wir haben drei Optionen, davon sind zwei konkret, möglicherweise in Tottenham zu spielen oder in Budapest zu spielen», sagte er am Samstag dem Sender Sky nach dem 3:0 in der Bundesliga bei Schalke 04. Am Sonntagabend würde der Verein eine Entscheidung treffen und dann mit dem europäischen Fußball-Verband UEFA diskutieren. «Und dann werden wir das am Montag verkünden», meinte Mintzlaff.

Wegen der aktuellen Corona-Beschränkungen hatte die Bundespolizei am Donnerstag einen Antrag auf eine Sondergenehmigung für die Einreise des englischen Fußball-Meisters abgelehnt. Das erste Achtelfinal-Spiel ist für den 16. Februar angesetzt.

Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche hatte vor der Partie auf Schalke bei Sky davon gesprochen, dass «zeitnah eine Lösung» präsentiert werde. «Natürlich ist es etwas unglücklich, wie es jetzt gelaufen ist, dass die Verordnung jetzt da ist», sagte er. Der Verein habe einen Antrag auf eine Ausnahmegenehmigung gestellt. Dies sei abgelehnt worden. Daher muss RB Leipzig nun einen neuen Spielort finden. Auch wollte sich der FC Liverpool auf den Tausch des Heimrechts nicht einlassen.

Die Kosten für den Standortwechsel müssen die Leipziger selbst tragen. «Das ist natürlich ärgerlich, aber das ist nun mal die Situation», sagte Krösche. Bis Montag muss RB der UEFA eine Lösung präsentieren, andernfalls wird das Spiel mit 3:0 für Liverpool gewertet.

