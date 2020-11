Druck gegen PSG: Nagelsmann will mit Sieg gut aussehen

Leipzig (dpa) - Rein optisch hatte Julian Nagelsmann sein erstes großes Duell mit Lehrmeister Thomas Tuchel klar gewonnen.

Während der Trainer von RB Leipzig im Halbfinale der Champions League im extrovertiert gemusterten Anzug an der Seitenlinie stand, beschränkte sich sein Amtskollege von Paris Saint-Germain auf die ebenso schlichte wie dunkle Kombination aus Stoffhose und Pulli. Auf dem Platz ging das Spiel bekanntermaßen eindeutig an Tuchel und Paris - und vor dem Wiedersehen am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) steht Nagelsmann unter Strom.

Eines der Spiele gegen Paris zu gewinnen sei Pflicht, «wenn wir in der Gruppenphase weiterkommen wollen», betonte Nagelsmann, der einst in Augsburg als Tuchels Analyst die ersten Schritte zum Trainer machte. Vor dem erneuten Treffen sprach der 33-Jährige vom Mega-Druck, den man bei einer weiteren Niederlage bereits hätte. Nach zwei Spielen in der Gruppe H steht sowohl bei Leipzig als auch bei Paris ein Sieg gegen Außenseiter Istanbul Basaksehir sowie eine Niederlage gegen Manchester United in der Statistik. Die Duelle mit PSG dürfte somit die entscheidenden um den Einzug ins Achtelfinale werden.

Dass Paris ohne die verletzten Superstars Neymar und Kylian Mbappé sowie Julian Draxler anreist, dürften sie in Leipzig erleichtert registriert haben. Denn schon kurz nach der Halbzeit des fordernden Programms von sieben Spielen in 22 Tagen geht den Nagelsmännern offenbar die Puste aus. Der 0:5-Abreibung von Manchester United folgte ein 0:1 in Gladbach und damit der Verlust der Tabellenführung in der Bundesliga. Vor allem die Torlosigkeit gibt Anlass zur Sorge. Unter Nagelsmann hatte Leipzig noch nie zwei Spiele nacheinander ohne eigenen Treffer absolviert.

«Es sind viele Spiele, wir haben viele Verletzte», betonte Nagelsmann. Das erklärt die fehlenden Tore allerdings nicht. Denn personell klemmt es durch die Ausfälle von Lukas Klostermann, Nordi Mukiele und Konrad Laimer eher in der Defensive. Offensiv zeichnete sich zuletzt immer deutlicher ab, dass die Abgänge von Timo Werner und Patrik Schick unter zunehmender Belastung noch nicht voll kompensierbar sein.

Viel lastet auf den Schultern des technisch starken Mittelfeld-Trios Emil Forsberg, Dani Olmo und Christopher Nkunku. Für Letzteren ist das Duell mit Paris auch das mit einem geplatzten Traum. Der 22-Jährige stammt aus der Jugend von PSG, wollte eines Tages als Kapitän in die Geschichte des Clubs eingehen. Stattdessen kam er unter Tuchel zu so wenigen Einsätzen, dass er sich nach Leipzig transferieren ließ.

Eine im Nachhinein sicherlich richtige Entscheidung. Gegen seinen Ex-Club fühlt sich Nkunku auch aufgrund des 0:3 im Halbfinale der Königsklasse gerüstet. «Wir wissen jetzt, wie Paris spielt und wie es sich anfühlt, gegen sie auf dem Platz zu stehen. Es ist die Chance, Wiedergutmachung zu betreiben», sagte der Franzose dem «Kicker». Das modische Duell an der Seitenlinie dürfte Nagelsmann erneut problemlos für sich entscheiden.

