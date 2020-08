«Danke für das, was wir in den zehn Tagen erleben durften. Ich bin ja schon lange in dem Geschäft, das war das größte Spektakel, was ich jemals erleben durfte. Ich habe selten einen verschworeneren Haufen erlebt als diese Truppe», sagte Rummenigge (64) nach dem Sieg des FC Bayern im Champions-League-Finale bei der Party im Teamhotel. «Ich möchte mich bedanken bei euch Burschen, ihr habt das fantastisch gemacht. Wir haben eine komische Zeit erlebt in den letzten drei Monaten, Corona, ohne Zuschauer, das Stadion wäre heute mit Zuschauern explodiert.»

Der Bayern-Chef bat dann Flick auf die Bühne und umarmte ihn. «Du bist immer so ein bescheidener Mensch», befand Rummenigge. «Du hast einen Wahnsinnsjob gemacht, du kannst darauf stolz sein.»

Flick dankte seiner Mannschaft, die im Endspiel in Lissabon Thomas Tuchels Paris Saint-Germain mit 1:0 besiegt hatte. «Wirklich Männer, ich bin so was von stolz, dass wir euch begleiten dürfen», sagte der langjährige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw und meinte schmunzelnd: «Ich habe noch nie, ist zwar auch nicht all zu schwer, so eine Mannschaft trainiert wie euch.»

Flick war im vergangenen Sommer als Co-Trainer engagiert worden, trat nach der Trennung von Niko Kovac im November aber die Nachfolge an.

