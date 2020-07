Im hauseigenen «BullenTV» sagte der 30-Jährige, die Turnierform biete den Außenseitern ein bisschen mehr Chancen, weshalb er so weit wie möglich kommen möchte. «Ich spiele gegen die Besten am liebsten - aber erst am Ende», sagte der Ungar. RB trifft im Viertelfinale am 13. August auf Atletico Madrid, im Erfolgsfall wären Atalanta Bergamo oder Paris St. Germain Gegner im Halbfinale. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann startet am 22. Juli mit den Vorbereitungen auf das Turnier.

