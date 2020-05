«Ich glaube, in den nächsten Jahren ist ein ganz großes Ziel für uns, dass wir wieder theoretisch ein «Finale dahoam» haben können», sagte der 34 Jahre alte Kapitän in einem Interview, das der deutsche Rekordmeister am Abend veröffentlichte. München ist 2022 Gastgeber.

Neuer erinnerte daran, dass er mit den Bayern bereits 2012 ein Königsklassen-Endspiel in der Allianz Arena absolvierte. Damals unterlagen die Münchner dem FC Chelsea im Elfmeterschießen. «Das wäre natürlich ein Traum für uns alle, wenn wir bis dahin so arbeiten können, dass wir die Möglichkeit haben, im Finale zu stehen», sagte Neuer. 2013 sicherten sich die Münchner mit dem späteren Weltmeister im Tor gegen Borussia Dortmund den Champions-League-Titel.

Neuer und der FC Bayern setzen ihre Zusammenarbeit bis mindestens 30. Juni 2023 fort. Nach langwierigen Verhandlungen hatten sich beide Parteien auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung um zwei Jahre geeinigt.